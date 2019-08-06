Уремович: мог перейти в «Селтик», но мне лучше в «Рубине», учитывая город и клуб

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал, что у него был вариант с переходом в шотландский «Селтик».
«Переход в «Селтик» в это трансферное окно был возможен, но не случился. Не смотрю на это как на что-то плохое. Мне лучше остаться в «Рубине», я счастлив здесь. Основная причина, по которой мы общались с «Селтиком», — они играют в Лиге чемпионов. Но сделка не состоялась, туда перешёл другой игрок.
Учитывая город, лигу и всё происходящее сейчас с клубом, «Рубин» — хороший выбор. Иногда думаешь, что что-то идёт не так, а потом всё оказывается правильным. Про сорвавшийся трансфер можно сказать так же. У нас получился довольно хороший старт сезона: семь очков в первых трёх матчах. Мы очень хорошо начали чемпионат в матче с «Локо», затем была вырванная на 93-й минуте победа в матче с «Динамо», и каждый почувствовал силу психологически и физически. В команде сложилась приятная атмосфера.
«Рубин» серьёзно обновил состав, процентов на 70, и сначала было сложно играть. Но сейчас мы узнали друг друга, понимаем, кто что может и как можно себя проявить. Пришедшие игроки хороши. Мы довольно молоды, и нам нужно пространство, чтобы себя проявить. Атмосфера в команде этом сезоне лучше, чем в прошлом, потому что начали сезон так, как хотели. Вы помните, как мы заканчивали тот чемпионат, и сейчас всё намного позитивнее», — сказал Уремович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 6 августа 2019
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