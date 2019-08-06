«Ювентус» сообщил о прибытии Данило в Турин

Бразильский защитник «Манчестер Сити» Данило Луис да Силва прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» итальянского клуба.
Ожидается, что в ближайшее время бразилец пройдёт медицинское обследование, а затем подпишет с «Ювентусом» личный контракт. В обратном направлении отправится португальский защитник туринского клуба Жоау Канселу. При этом «Ювентус» также получит € 28 млн.
Канселу перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 40,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний португалец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал пять результативных передач.
Данило стал игроком «Манчестер Сити» летом 2017 года, перейдя в английский клуб из «Реала» за € 30 млн. В прошлом сезоне 28-летний бразилец провёл 22 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
- 6 августа 2019
-
21:25
-
21:00
-
20:51
-
20:27
-
20:18
-
20:18
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:51
-
19:21
-
19:18
-
19:07
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:05
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:12
-
17:08
-
16:58
-
16:50
-
16:47
-
16:33
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:07