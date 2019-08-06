«Ювентус» сообщил о прибытии Данило в Турин

Бразильский защитник «Манчестер Сити» Данило Луис да Силва прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» итальянского клуба.

Ожидается, что в ближайшее время бразилец пройдёт медицинское обследование, а затем подпишет с «Ювентусом» личный контракт. В обратном направлении отправится португальский защитник туринского клуба Жоау Канселу. При этом «Ювентус» также получит € 28 млн.

Канселу перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 40,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний португалец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал пять результативных передач.



Данило стал игроком «Манчестер Сити» летом 2017 года, перейдя в английский клуб из «Реала» за € 30 млн. В прошлом сезоне 28-летний бразилец провёл 22 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.