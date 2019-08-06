Защитник «Рубина»: в том сезоне иногда казалось, что на трибунах вообще никого

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович отметил, что в минувшем сезоне на стадионе «Казань-Арена» было пустынно.
«Для меня «Казань-Арена» — классный, большой стадион, но в прошлом сезоне на наших матчах там было не так много болельщиков. Иногда казалось, что на трибунах вообще никого нет. Причина заключалась в игре «Рубина». Она не была плохой, но была не слишком открытой и атакующей, а люди любят привлекательный футбол.
Сейчас мы идём этим путём, поэтому люди приходят на арену. «Центральный» — стадион намного меньше, заполнен почти под завязку. Не могу ничего плохого сказать про эту арену. Да, она старее, но, если трибуны заполнены, я всё равно счастлив.
Надеюсь, когда вернёмся на «Казань-Арену», стадион заполнится, хотя 46 тысяч – это очень много. Важно привлечь людей, которые будут ходить на каждую игру, а не так, чтобы на одном матче было 25 тысяч, а на другом — пять. Если будем играть так же, как сейчас, на каждом матче на «Казань-Арене» будет много зрителей», — сказал Уремович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 6 августа 2019
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