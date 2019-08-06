Рахимов рассказал, не беспокоит ли его плохая репутация Глушакова

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о репутации полузащитника команды Дениса Глушакова.

«Теоретически участие Глушакова в матче со „Спартаком“ возможно. Но я стараюсь не предполагать, а смотреть на состояние игрока. У нас есть несколько дней, чтобы увидеть, в какой он будет форме, после чего будем принимать решение, нужно ли его задействовать в этой игре.



Денис потянул верхнюю поверхность бедра. Получил травму на сборах, начал восстанавливаться, после чего на тренировке получил рецидив. Серьёзно им не рискуем. Хотим, чтобы он полностью восстановился. Он прекрасно понимает, что сейчас у него нет полной готовности.



Не беспокоит ли меня его репутация? Вопрос, кто создает эту репутацию. Мы не думаем, что во всем виноват он. Смотрим только на футбольные дела. Что касается остального – это его личное. Тем более он сам от этого устал. В определённых ситуациях он и сам виноват в своих высказываниях. Но винить его одного неправильно. Мы не знаем всех подробностей. Но они мне и не нужны. Мне надо смотреть на футбол», — приводит слова Рахимова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что у Глушакова был конфликт с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Также хавбек не так давно завершил скандальный бракоразводный процесс.