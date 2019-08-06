Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руни: в первую очередь буду в «Дерби Каунти» игроком

Руни: в первую очередь буду в «Дерби Каунти» игроком
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от перехода в «Дерби Каунти», где он будет выполнять роль играющего тренера.

«В первую очередь я игрок. У меня есть множество качеств, которые могу привнести в состав. В первую очередь намерен помочь команде. А во вторую буду учиться у Филипа Коку и его штаба, набираться опыта к тому времени, как закончу играть и сделаю следующий шаг», — приводит слова Руни Sky Sports.

33-летний Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев провёл 559 матчей во всех турнирах, забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.

Руни: очень рад возможности, которую мне предоставил «Дерби»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент