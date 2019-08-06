Руни: в первую очередь буду в «Дерби Каунти» игроком

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от перехода в «Дерби Каунти», где он будет выполнять роль играющего тренера.
«В первую очередь я игрок. У меня есть множество качеств, которые могу привнести в состав. В первую очередь намерен помочь команде. А во вторую буду учиться у Филипа Коку и его штаба, набираться опыта к тому времени, как закончу играть и сделаю следующий шаг», — приводит слова Руни Sky Sports.
33-летний Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев провёл 559 матчей во всех турнирах, забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.
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