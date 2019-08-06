«Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в первом матче квалификации Лиги чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась вничью — 2:2.
На 10-й минуте защитник ПАОКа Димитрис Яннулис отправил мяч в собственные ворота. Нападающий греческой команды Чуба Акпом сравнял счёт на 32-й минуте. Через 7 минут защитник ПАОКа Лео Матос забил в ворота «Аякса» второй гол. Во втором тайме форвард амстердамского клуба Клас-Ян Хунтелар вновь сравнял счёт.
В другом матче 3-го квалификационного раунда АПОЭЛ играл с «Карабахом». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась победой азербайджанской команды со счётом 2:1. Обе ответные игры пройдут во вторник, 13 августа.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2019, вторник. 20:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
2 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 – Зиеш – 10, 1:1 – Акпом – 32, 2:1 – Матос – 39, 2:2 – Хунтелар – 57
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