«Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в первом матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась вничью — 2:2.



На 10-й минуте защитник ПАОКа Димитрис Яннулис отправил мяч в собственные ворота. Нападающий греческой команды Чуба Акпом сравнял счёт на 32-й минуте. Через 7 минут защитник ПАОКа Лео Матос забил в ворота «Аякса» второй гол. Во втором тайме форвард амстердамского клуба Клас-Ян Хунтелар вновь сравнял счёт.



В другом матче 3-го квалификационного раунда АПОЭЛ играл с «Карабахом». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась победой азербайджанской команды со счётом 2:1. Обе ответные игры пройдут во вторник, 13 августа.