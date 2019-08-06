Соснин: пересмотрев эпизод с Понсе и Шуниным, понял, что это 100% красная

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин рассказал о ходе восстановления, а также прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги(0:0). Напомним, на 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина.
«По окончании прошлого сезона я сделал операцию в Финляндии, в конце июня мне сняли швы. Сейчас работаю по индивидуальной программе вместе с командой. Всегда рядом с ребятами, но, к сожалению, пока не могу помочь им на поле. Надеюсь, в сентябре вернусь и буду работать в общей группе. Пока же хожу на матчи и поддерживаю «Динамо» с трибуны.
Что касается ситуации с ударом Понсе, с моей точки было видно только столкновение. Куда именно соперник попал Антону, я не видел. Но потом пересмотрел эпизод и понял: это 100% красная карточка.
После матча зашел к ребятам в раздевалку, сделал фото Шунина с ранами от бутс. Хотел показать своей семье последствия столкновения. А как оно попало в Интернет, если честно, не понял. Ни я, ни Антон это фото никому не отправляли», — приводит слова Соснина Sport24.
- 6 августа 2019
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