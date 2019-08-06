«Ювентус» готов продать Дибалу в «Тоттенхэм» за € 70 млн

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб готов продать футболиста за € 70 млн. Однако совершить трансфер будет нелегко, так как форварду нужно согласовать с «Тоттенхэмом» условия личного контракта с учётом того, что трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа.

Ранее сообщалось, что от трансфера 25-летнего Дибалы отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устроили финансовые требования игрока, а также его агента. Кроме того, аргентинец не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев.

В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.