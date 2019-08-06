Зырянов: «Барселону» всегда приятно обыгрывать

Старший тренер молодёжного состава «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Барселоной» U19 (1:0).
«Конечно, «Барселону» всегда приятно обыгрывать. В прошлом сезоне мы уступили — 1:3, сейчас победили. Ребята, принимавшие участие в том матче, это запомнили и приложили все усилия, чтобы на этот раз выиграть.
В первой половине встречи вышел смешанный состав — с футболистами 2002 года рождения, у которых было меньше игровой практики, а также ребятами постарше из «Зенита»-2. Во втором тайме появился уже полноценный молодёжный состав.
Почерпнули для себя много всего, но скажу об этом ребятам в раздевалке. Видно, что нужно прибавлять в контроле мяча и не только.
Не сказал бы, что „Барселона“ переигрывала нас по ходу встречи. Во втором тайме соперник больше владел мячом, но моменты создавали обе команды. Возможно, соперник чувствовал себя сильнее, поточу они — «Барселона». А наши ребята немного волновались по этой же причине», — приводит слова Зырянова официальный сайт клуба.
- 6 августа 2019
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