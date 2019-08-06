«Спартак» прилетел в Швейцарию на матч квалификации Лиги Европы с «Туном»
Сегодня, 6 августа, московский «Спартак» прилетел в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Московская команда разместилась в отеле в центре Берна и вечером завтра, 7 августа, проведёт предыгровую тренировку. «Спартак» прибыл в полном составе, травмированных среди прибывших в Швейцарию футболистов нет. Отметим, что на матч с грозненским «Ахматом» московский «Спартак» также вылетит из Швейцарии, где проведёт два дня после матча с «Туном».
Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» состоится в четверг, 8 августа, на стадионе «Арена Тун». Начало — в 20:00 мск. Ответный пройдёт 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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