«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» обыграл киевское «Динамо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом, которому ассистировали Роберто Алонсо Фернандес и Хосе Энрике Наранхо Перес.
Единственный гол был забит на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник бельгийского клуба Ханс Ванакен, который реализовал пенальти.
Ответный матч «Динамо» — «Брюгге» состоится 13 августа. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Начало матча — в 20:30 мск.
Победитель противостояния между «Брюгге» и «Динамо» в раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).
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