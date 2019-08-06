Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» обыграл киевское «Динамо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом, которому ассистировали Роберто Алонсо Фернандес и Хосе Энрике Наранхо Перес.

Единственный гол был забит на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник бельгийского клуба Ханс Ванакен, который реализовал пенальти.

Ответный матч «Динамо» — «Брюгге» состоится 13 августа. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Начало матча — в 20:30 мск.

Победитель противостояния между «Брюгге» и «Динамо» в раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2019, вторник. 21:30 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 – Ванакен – 37 (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент