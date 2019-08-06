Аршавин: не увидел разницы между игроками «молодёжки» «Зенита» и «Барселоны» U19

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от товарищеского матча молодёжного состава петербургского клуба «Барселоной» U19 (1:0).
«Наши ребята постарше были. Это чувствовалось. Чуть-чуть они хотя и нервничали, будь хладнокровнее, могли забить ещё. Видите, Бачинский сумел реализовать свой момент. В целом не увидел большой разницы между нашими ребятами и футболистами «Барселоны». Ожидалась от них хорошая работа с мячом, но разницы не увидел, честно.
Хорошо, что приезжают такие соперники, особенно для наших ребят, тем более когда они их еще и побеждают. Если кто-то из них попадет в основной состав «Зенита», то уже будет готов к матчу с «Барселоной», учитывая этот опыт.
Лучший игрок матча? Максим Бачинский. Во-первых, забил, но и в целом хорошо провел этот матч — ему хотелось, бежалось, накрывал, были моменты и помимо голевого. Второе бы место отдал вратарю — Даниилу Одоевскому. Очень много слышал, что он талантливый парень. И сегодня, когда нужно было выручить, он это сделал», — приводит слова Аршавина официальный сайт «Зенита».
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