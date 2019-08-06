В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия обновлённого стадиона «Смена»

Сегодня, 6 августа состоялась торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Смена». Реконструкция арены началась после завершения чемпионата мира — 2018 и продолжалась около года.



Вместимость стадиона «Смена» увеличилась с одной тысячи до трех, постелен новый натуральный газон последнего поколения. В церемонии открытия приняли участие председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, директор академии Анатолий Давыдов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.



«Развитие молодежного футбола не может происходить без развития инфраструктуры. Мы предоставляем нашей академии абсолютно современный, практически новый стадион. Это не типовой формат: нам было важно, чтобы здесь было комфортно, было отличное поле, и футболисты могли демонстрировать весь свой профессионализм», — сказала Илюхина.

«Стадион и качество газона — идеальны, есть все условия, чтобы тренироваться, расти и прогрессировать. Рад, что у «Зенита» прекрасная академия. Тем более здорово, что существует возможность сыграть с молодежной командой «Барселоны», есть чему поучиться», — отметил Семак.



«Реконструированная арена предназначена в первую очередь для зрителей, в этом районе традиционно собиралось много любителей футбола. Нам было важно создать комфортные условия не только для игроков, но и для болельщиков», — подчеркнул Анатолий Давыдов.



Первым матчем после официального открытия арены стала игра между молодежным составом сине-бело-голубых под руководством Константина Зырянова и «Барселоной» U19 Виктора Вальдеса. Петербуржцы одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил на 31-й минуте Максим Бачинский.



Следующая игра, в которой примут участие «Зенит-2» и молодежная команда «Барселоны», состоится 9 августа и начнется в 18:00 мск. Вход свободный.