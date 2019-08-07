Уремович: Шаронов находит лучшие слова, раньше у «Рубина» не было такого тренера

Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился мнением о главном тренере клуба Романе Шаронове.
«Когда Шаронов начал произносить мотивационные речи, мне стало интересно их слушать. Он первый тренер, который общается подобным образом, в Хорватии я с такими не работал. Конечно, это мотивирует команду и воодушевляет игроков, особенно молодых. У Шаронова есть способность найти лучшие слова, это тренер, который отличается манерой говорить с игроками. Раньше у «Рубина» не было такого типа наставника. Подобные речи новы и интересны.
Для меня, как для центрального защитника, важно, что Шаронов играл на моей позиции. На тренировках мы анализируем прошедший матч. Для всех, особенно для защитников, у Шаронова есть слова, чего он хочет от нас. Он часто помогает советами, потому что много знает об игре на позиции центрального защитника. Я многое почерпнул от Шаронова. Всё, что он делает, получается хорошо.
Знаю, что Шаронов любит рок-музыку, металл. Возможно, кто-то в команде после работы с ним начал слушать такое. Здорово, что он нетипичный тренер и имеет такие особенности, как любовь к року. Я, правда, слушаю все жанры. В том числе люблю рок, но не очень сильно. Что касается человека, ставящего музыку в раздевалке, у нас много таких парней. Но Шаронов не среди них», — сказал Уремович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 7 августа 2019
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