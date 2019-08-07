Ф. Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Фернандо Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, представители английского клуба уже контактировали с Льоренте, который стал свободным агентом после истечения срока действия контракта с «Тоттенхэм Хотспур». В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что испанский форвард станет достойной заменой нападающему Ромелу Лукаку, который намерен покинуть команду.
Ранее Льоренте выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Ювентус», «Севилью» и «Суонси Сити». В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи. В Лиге чемпионов испанец забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 8 встречах.
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