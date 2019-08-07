Клопп: с помощью «Друзей» я учил английский язык

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о том, как учил английский язык.



«Как я учил английский? Смотрел «Друзей». Когда учишь иностранный язык, проходишь через несколько уровней. На первом я понимал людей, знавших, что я иностранец, и говоривших со мной медленно, примерно так: «Здравс-твуй-те, мис-тер Клопп». Начинать так вполне нормально.



Потом в какой-то момент замечаешь, что собеседники уже забывают, что ты иностранец, начинают говорить намного быстрее. Сначала теряешься, но вскоре понимаешь всё болье и больше. Поэтому я слушал радио — много и часто.



Затем я начал смотреть фильмы — это следующий этап. В них говорят на разных диалектах, используют сленг и произносят многие слова не слишком чётко. Тебе приходится понимать всё это. Для немцев самый лёгкий способ учить английский — это «Друзья». Там простые разговоры, которые понятны даже на ранней стадии изучения языка.



Кем из героев «Друзей» я хотел бы быть? Нет-нет, девушки мне нравятся гораздо больше, чем парни, а сыграть девушку я не смогу. Джоуи? Может быть, но, боюсь, я немного умнее, чем его персонаж. При этом я никогда не умел так хорошо общаться с девушками, как он. Мне это никогда так легко не давалось», — сказал Клопп в интервью на BBC.

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