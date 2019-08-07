Эриксен открыт для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен готов рассмотреть возможный трансфер в

«Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Independent.



Напомним, что контракт 27-летнего Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом. Он не

слишком заинтересован в заключении нового соглашения. Возможность подписания контракта с Кристианом рассматривал «Реал», но к настоящему моменту интерес мадридского клуба утих. Также Эриксеном интересовались «Бавария» и «Ювентус».



С учётом того, что «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не сыграет в Лиге чемпионов, Кристиан не считал этот вариант оптимальным, но сейчас готов к переговорам. Отмечается, что «Тоттенхэм» предлагал полузащитнику новый контракт, однако готов к варианту с его продажей и перестроением команды.

«Манчестер Юнайтед» может купить у «Тоттенхэма» Эриксена