Эриксен открыт для переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен готов рассмотреть возможный трансфер в
«Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Independent.
Напомним, что контракт 27-летнего Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом. Он не
слишком заинтересован в заключении нового соглашения. Возможность подписания контракта с Кристианом рассматривал «Реал», но к настоящему моменту интерес мадридского клуба утих. Также Эриксеном интересовались «Бавария» и «Ювентус».
С учётом того, что «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не сыграет в Лиге чемпионов, Кристиан не считал этот вариант оптимальным, но сейчас готов к переговорам. Отмечается, что «Тоттенхэм» предлагал полузащитнику новый контракт, однако готов к варианту с его продажей и перестроением команды.
«Манчестер Юнайтед» может купить у «Тоттенхэма» Эриксена
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