«Рединг» арендовал полузащитника «Монако» Пеле

27-летний полузащитник «Монако» Пеле проведёт ближайший сезон в Англии. «Рединг», в прошлом сезоне занявший 20-е место в Чемпионшипе, арендовал португальского футболиста на один год. Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба с Туманного Альбиона.



В прошлом сезоне Пеле принял участие в 10 матчах в составе «Монако». В его активе одна результативная передача. Также он сыграл 1 матч за вторую команду «Монако», а зимой был отдан в аренду другому английскому клубу — «Ноттингем Форест», в составе которого провёл 9 встреч.



«Монако» по итогам сезона 2018/19 занял 17-е место, на 2 очка опередив «Дижон», который отправился играть стыковые матчи. При этом годом ранее «Монако» стал серебряным призёром чемпионата Франции.

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