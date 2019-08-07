Президент «Лиона»: Мусса Дембеле этим летом не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по поводу продажи нападающего Муссы Дембеле. Об этом сообщает RMC Sport.



«Не думаю, что «Лион» продаст ещё кого-то до закрытия трансферного окна. Тем более не думаю, что это будет Мусса Дембеле. Даже если были конкретные предложения от «Манчестера» или других клубов — хотя лично я ни одного из них не видел — Мусса останется у нас ещё как минимум на один сезон.



Клуб планирует развиваться, и Дембеле необходим нам для дальнейшего прогресса. Я очень доволен нашим нынешним составом. У нас отлично сбалансированная команда, с двумя-тремя игроками на каждую позицию», — сказал Олас.

Дембеле перешёл в «Лион» в 2018 году. До того на протяжении двух сезонов он выступал за «Селтик».