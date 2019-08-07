Агент: думаю, скоро Фернандеш подпишет контракт с новым клубом — не из России

33-летний португальский полузащитник Мануэл Фернандеш не договорился с московским «Локомотивом» о новом контракте. Его агент Паулу Барбоза ожидает, что вскоре Фернандеш подпишет контракт с другим клубом.



«Пока никакой новой информации относительно «Локомотива» нет. Но совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэла, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России», — сказал Барбоза. Ранее Паулу сообщал, что Мануэлом интересуются клубы из Китая, Турции и Саудовской Аравии.



33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. В конце июня у хавбека истёк срок контракта с «железнодорожниками» и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба он сыграл 144 матча и забил 34 мяча.

Агент: думаю, Фернандеш продолжит карьеру в другой команде