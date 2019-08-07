Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд. По его словам, ему было бы интересно сыграть в Кубке Либертадорес.
«Почему бы однажды не сыграть в Кубке Либертадорес? Аргентинский чемпионат выглядит очень конкурентоспособным, очень агрессивным. Я бы с удовольствием поиграл там», — рассказал Фабрегас в интервью Super Deportivo Radio.
32-летний испанский футболист перешёл в «Монако» в зимнее трансферное окно из «Челси». Ранее он также защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт один гол и получил две жёлтые карточки.
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