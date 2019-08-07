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Диего Форлан завершил карьеру

Диего Форлан завершил карьеру
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан объявил о завершении спортивной карьеры.

«Это было сложное решение. Мне не хотелось, чтобы этот момент настал, но все понимали, что это неизбежно и однажды мне придётся прекратить профессионально играть в футбол. Я принял такое решение.

Недавно мне поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами я стал более избирательным.

Было бы здорово завершить карьеру в «Пеньяроле», но этого не произошло, и переговоры не увенчались успехом», — приводит слова Диего Форлана AS.

Последней командой Форлана был гонконгский клуб «Китчи», в составе которого он в последний раз выходил на поле в мае 2018 года.

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