Диего Форлан завершил карьеру
Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан объявил о завершении спортивной карьеры.
«Это было сложное решение. Мне не хотелось, чтобы этот момент настал, но все понимали, что это неизбежно и однажды мне придётся прекратить профессионально играть в футбол. Я принял такое решение.
Недавно мне поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами я стал более избирательным.
Было бы здорово завершить карьеру в «Пеньяроле», но этого не произошло, и переговоры не увенчались успехом», — приводит слова Диего Форлана AS.
Последней командой Форлана был гонконгский клуб «Китчи», в составе которого он в последний раз выходил на поле в мае 2018 года.
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