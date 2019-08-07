Озил может заменить Руни в «Ди-Си Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перейти в «Ди-Си Юнайтед», сообщает ESPN. По информации источника, селекционеры клуба таким образом хотели бы заменить Уэйна Руни, который в январе 2020 года станет игроком «Дерби Каунти».



Напомним, Руни присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на год. При этом форвард будет исполнять роль играющего тренера.



Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Вместе с «канонирами» немецкий хавбек три раза выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне 30-летний футболист забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.



До перехода в лондонский клуб Месут защищал цвета мадридского «Реала», «Вердера» и «Шальке-04».

«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни, он будет играющим тренером