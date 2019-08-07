Газзаев не исключил вероятности возвращения к тренерской деятельности

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев сообщил, что он не исключает вероятности возвращения к тренерской деятельности

«В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного — это Лига чемпионов. Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьёзные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого.



Такая ситуация была в 2008 году, когда я ушёл из ЦСКА: у нас действительно подобралась команда, готовая к выступлению в этом турнире. Я считал, что необходимо было усилить пару позиций, и тогда мы бы серьёзно выступили в главном клубном европейском турнире, ничего нельзя исключать, к сожалению, тогда у нас было расхождение во взглядах, но вот тогда можно было пойти до конца, об этом я сожалею. Но тогда и кризис 2008 года, и всё остальное повлияло на содержание клуба, потому что нужны были серьёзные вложения для того, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов. Но тем не менее я считаю, что всё впереди», — приводит слова Газзаева ТАСС.