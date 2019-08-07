Газзаев: в 2013 году для объединённого чемпионата почти всё было готово

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев рассказал, что в 2013 году объединённый чемпионат России и Украины был практически согласован.

«Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более что в 2013 году практически всё было готово. И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединённый чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола.



Я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Планировалось, что в объединённой Премьер-лиге будут играть по девять клубов из РПЛ и УПЛ.