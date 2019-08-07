«Тоттенхэм» назвал сумму, за которую готов продать Эриксена

«Тоттенхэм Хотспур» назвал цену за трансфер полузащитника Кристиана Эриксена — до £ 50 млн (около € 54 млн). В конце минувшего сезона президент «шпор» Даниэль Леви просил за Эриксена £ 130 млн, но отсутствие покупателей и истекающий срок контракта вынудили лондонский клуб снизить цену на хавбека, сообщает MIrror.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Тоттенхэма» до закрытия трансферного окна в Англии. «МЮ» рассчитывает получить деньги от продажи других футболистов, в первую очередь Поля Погба. За него манкунианцы хотят выручить около € 160 млн.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» действует до конца сезона-2019/20. Таким образом, «шпорам» нужно или заключать с ним новое соглашение, или продавать его.