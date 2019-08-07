Пуйоль получил несколько порезов, играя в паддл-теннис

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль получил несколько повреждений во время игры в паддл-теннис, сообщает Marca.

По сведениям источника, экс-футболист врезался в стеклянную перегородку, в результате чего получил порезы и ушибы. Несмотря на это, Пуйоль отнёсся к произошедшему с юмором.

«У меня когда-нибудь появится чувство меры?» — написал Пуйоль в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с окровавленной рукой и ногой.

Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с каталонцами Пуйоль по шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, дважды — Кубок Испании, трижды — Лигу чемпионов, а также по два раза становился обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.