Пуйоль получил несколько порезов, играя в паддл-теннис

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль получил несколько повреждений во время игры в паддл-теннис, сообщает Marca.
По сведениям источника, экс-футболист врезался в стеклянную перегородку, в результате чего получил порезы и ушибы. Несмотря на это, Пуйоль отнёсся к произошедшему с юмором.
«У меня когда-нибудь появится чувство меры?» — написал Пуйоль в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с окровавленной рукой и ногой.
Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с каталонцами Пуйоль по шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, дважды — Кубок Испании, трижды — Лигу чемпионов, а также по два раза становился обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.
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