Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пуйоль получил несколько порезов, играя в паддл-теннис

Пуйоль получил несколько порезов, играя в паддл-теннис
Футбол / Испания 0

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль получил несколько повреждений во время игры в паддл-теннис, сообщает Marca.

По сведениям источника, экс-футболист врезался в стеклянную перегородку, в результате чего получил порезы и ушибы. Несмотря на это, Пуйоль отнёсся к произошедшему с юмором.

«У меня когда-нибудь появится чувство меры?» — написал Пуйоль в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с окровавленной рукой и ногой.

Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с каталонцами Пуйоль по шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, дважды — Кубок Испании, трижды — Лигу чемпионов, а также по два раза становился обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.

Пуйоль может вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент