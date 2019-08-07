М. Кин: забью за «Эвертон» не менее семи голов, но могу и больше
Новичок «Эвертона» итальянский нападающий Мойзе Кин рассказал о своих целях на предстоящий сезон.
«Я бы сказал, что забью как минимум семь голов. Но я способен забить больше», — приводит слова Кина Liverpool Echo.
19-летний Кин перешёл в «Эвертон» из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 27,5 млн. Также итальянский клуб может получить дополнительно € 2,5 млн в качестве бонусов. За туринский клуб футболист выступал с 2016 по 2019 год. Всего за «Ювентус» он провёл 21 матч во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
В новом сезоне «Эвертон» стартует в английской Премьер-лиге гостевым матчем с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 10 августа.
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