Глава набсовета «Шальке» покинул пост после высказываний в адрес африканцев

Почётный советник «Шальке-04» Клеменс Тённис временно покинул свой пост после высказываний об африканцах.

Ранее Тённис во время празднования Дня ремесел заявил, что нужно построить 20 электростанций в Африке, «тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей с наступлением темноты». Позже он принёс извинения за свои высказывания.

Заседание наблюдательного совета «Шальке» не выявило в этом высказывании расизма, но было отмечено, что председатель нарушил пункт устава клуба по поводу дискриминации. Тённис согласился с этим и сообщил, что покинет пост главы наблюдательного совета «Шальке» на три месяца, сообщается на официальном сайте немецкой команды.