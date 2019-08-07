«Арсенал» согласовал условия контракта с защитником «Ювентуса» Ругани
Лондонский «Арсенал» договорился об условиях личного контракта с защитником туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, утверждает Corriere dello Sport.
По данным источника, английский клуб продолжает переговоры по трансферу игрока. «Арсенал» может арендовать футболиста на два года с обязательством выкупа за € 40 млн. Напомним, что летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа.
Ругани перешёл в «Ювентус» в феврале 2015 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки.
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