«Арсенал» согласовал условия контракта с защитником «Ювентуса» Ругани

Лондонский «Арсенал» договорился об условиях личного контракта с защитником туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, английский клуб продолжает переговоры по трансферу игрока. «Арсенал» может арендовать футболиста на два года с обязательством выкупа за € 40 млн. Напомним, что летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа.

Ругани перешёл в «Ювентус» в феврале 2015 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки.