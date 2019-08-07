Магуайр определился с игровым номером в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр будет выступать за манкунианцев под 5-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Магуайр играл под пятым номером за «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед», но в «Лестер Сити» был вынужден использовать футболку с 15-м номером, так как «пятёрка» была зарезервирована за Уэсом Морганом. В сборной Англии Магуайр носит 6-й номер.

26-летний Магуйар перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» за € 87 млн, став самым дорогим защитником в истории футбола, побив рекорд голландца Маттейса де Лигта, который обошёлся «Ювентусу» в € 85,5 млн.

Магуайр подписал с манкунианцами контракт до лета 2025 года с возможностью продления ещё на год. По информации СМИ, зарплата игрока в стане «Манчестер Юнайтед» составит € 5,5 млн в год.