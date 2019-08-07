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«Уфа» подпишет контракт с воспитанником «Спартака»

«Уфа» подпишет контракт с воспитанником «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» подпишет контракт с полузащитником «Спартака-2» Кириллом Фольмером, сообщает ProSportStory. В прошлом сезоне 19-летний воспитанник красно-белых сыграл 12 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых забил три гола.

Уфимская команда после четырёх туров в Российской Премьер-Лиге занимает 12-е место в турнирной таблице с 4 баллами в активе. В следующем туре команда Вадима Евсеева на выезде сыграет против тульского «Арсенала». Эта игра состоится 11 августа.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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