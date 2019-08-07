«Галатасарай» может арендовать Бакайоко у «Челси»

«Галатасарай» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Челси» Тьемуэ Бакайоко, утверждает Fanatik.
По данным источника, турецкий клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. Трансфер вполне вероятен, так как главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на хавбека.
Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек выступал на правах аренды за «Милан». В составе миланского клуба француз принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2022 года.
- 7 августа 2019
-
12:36
-
12:26
-
12:21
-
12:16
-
11:55
-
11:52
-
11:35
-
11:27
-
11:11
-
11:06
-
10:53
-
10:46
-
10:29
-
10:27
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:38
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
08:59
-
08:14
-
07:33
-
06:55
-
06:29
-
06:22
-
05:59
-
05:43
-
05:16
-
05:15
-
04:58
-
04:29
-
03:50