«Галатасарай» может арендовать Бакайоко у «Челси»

«Галатасарай» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Челси» Тьемуэ Бакайоко, утверждает Fanatik.

По данным источника, турецкий клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. Трансфер вполне вероятен, так как главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на хавбека.

Бакайоко перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек выступал на правах аренды за «Милан». В составе миланского клуба француз принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2022 года.