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«Динамо» предложило за танзанийского нападающего € 10 млн

«Динамо» предложило за танзанийского нападающего € 10 млн
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» проявляет интерес к танзанийскому нападающему «Генка» Мбване Саматте. Как сообщает L'Équipe, бело-голубые предложили за 26-летнего футболиста € 10 млн. Издание отмечает, что к форварду также проявляют интерес несколько французских клубов. Контракт Саматты с «Генком» рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Саматта в составе «Генка» в общей сложности провёл 51 матч, в которых забил 32 гола и сделал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне форвард в двух турах чемпионата Бельгии забил один гол.

За сборную Танзании Мбвана дебютировал в феврале 2011 года, с тех пор он регулярно вызывается в национальную команду.

«Динамо» после четырёх туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 10-е место, набрав пять очков. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Динамо» заинтересовано в услугах полузащитника сборной Туниса
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