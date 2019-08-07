В Москве пройдёт английская викторина для читателей «Чемпионата»

Раздел «Англия» — один из самых популярных на «Чемпионате». Организаторы Championat Quiz Time знают об этом и приготовили новую викторину для поклонников МЮ, «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала» и других команд с Туманного Альбиона. Игра охватит главные вехи в футбольной истории Англии с акцентом на период АПЛ и наше время. У постоянных читателей «Чемпионата» будет преимущество, так как многие вопросы основаны на материалах с сайта. Регистрируйте свою команду прямо сейчас.
Викторина пройдёт завтра, 8 августа, в баре Stage на Добрынинской (4-й Добрынинский пер., 8). Стартовый свисток — в 20:00. Перед началом командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения.
Уже с нового сезона трансляция английской Премьер-лиги выйдет на новый уровень. Все матчи АПЛ будут доступны пользователям Okko Спорт в hd-качестве. Получить свободный месячный доступ к любимой лиге смогут победители игры. Призёры получат специальные призы от официального вещателя АПЛ в России и «Чемпионата». Все участники попадут в единый рейтинг Чемпионат Quiz Time, где топ-10 команд получат специальные условия для участия в ближайшей игре.
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