«Реал» не включил Бэйла и Хамеса в заявку на матч с «Ред Булл»
7 августа мадридский «Реал» проведёт товарищеский матч с «Ред Булл Зальцбург». В заявку на матч не вошли полузащитник Хамес Родригес, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл, утверждает Marca.
Также в Мадриде останутся травмированные игроки — защитник Ферлан Менди, полузащитники Браим Диас и Марко Асенсио.
Полностью заявка «Реала» на матч с австрийским клубом выглядит так:
вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин;
защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Эдер Милитао, Марсело, Альваро Одриосола, Адриано де ла Фуэнте;
полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Федерико Вальверде;
нападающие: Лука Йович, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Эден Азар.
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
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