«Реал» не включил Бэйла и Хамеса в заявку на матч с «Ред Булл»

7 августа мадридский «Реал» проведёт товарищеский матч с «Ред Булл Зальцбург». В заявку на матч не вошли полузащитник Хамес Родригес, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл, утверждает Marca.

Также в Мадриде останутся травмированные игроки — защитник Ферлан Менди, полузащитники Браим Диас и Марко Асенсио.

Полностью заявка «Реала» на матч с австрийским клубом выглядит так:

вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин;

защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Эдер Милитао, Марсело, Альваро Одриосола, Адриано де ла Фуэнте;

полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Федерико Вальверде;

нападающие: Лука Йович, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Эден Азар.