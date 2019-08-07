«Динамо» отдало своего нападающего в аренду клубу ПФЛ
Нападающий молодёжной команды «Динамо» Тимур Мелекесцев ближайший сезон проведёт на условиях аренды в «Урожае», который выступает во втором российском дивизионе зоны «Юг». Уроженец Ставропольского края за динамовский дубль сыграл в общей сложности 23 матча, в которых отличился четыре раза.
Ранее московский клуб объявил об уходе полузащитника Абдула Азиза Теттеха, который перешёл в турецкий «Газиантеп».
Краснодарская команда после трёх туров набрала всего одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».
«Динамо» после четырёх туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 10-е место, набрав пять очков. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
- 7 августа 2019
-
14:06
-
13:54
-
13:47
-
13:32
-
13:22
-
13:16
-
13:04
-
13:00
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:21
-
12:16
-
11:55
-
11:52
-
11:35
-
11:27
-
11:11
-
11:06
-
10:53
-
10:46
-
10:29
-
10:27
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:38
-
09:27
-
09:18
-
09:10
-
08:59
-
08:14
-
07:33
-
06:55
Партнерский контент