«Динамо» отдало своего нападающего в аренду клубу ПФЛ

Нападающий молодёжной команды «Динамо» Тимур Мелекесцев ближайший сезон проведёт на условиях аренды в «Урожае», который выступает во втором российском дивизионе зоны «Юг». Уроженец Ставропольского края за динамовский дубль сыграл в общей сложности 23 матча, в которых отличился четыре раза.

Ранее московский клуб объявил об уходе полузащитника Абдула Азиза Теттеха, который перешёл в турецкий «Газиантеп».

Краснодарская команда после трёх туров набрала всего одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».

«Динамо» после четырёх туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 10-е место, набрав пять очков. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».