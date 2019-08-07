Рейна: пришло время «Ливерпуля» стать чемпионом Англии

Бывший вратарь «Ливерпуля» Пепе Рейна поделился мнением о перспективах мерсисайдцев в чемпионской гонке нового сезона.

«Набрать 97 очков и занять второе место — это просто позор! Это невероятно. Что ещё нужно сделать, чтобы стать чемпионами? Но необходимо отдать должное и «Манчестер Сити», который выиграл 15 или 16 матчей подряд, что тоже невероятно.



Пришло время «Ливерпулю» выиграть Премьер-лигу. Они очень хорошо поработали в течение последних четырёх лет, с тех пор как Клопп возглавил команду. «Манчестер Юнайтед» также будет конкурировать, «Челси», «Арсенал». Это конкурентный чемпионат, но я думаю, что будет серьёзная битва между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», — приводит слова Рейны The Mirror.