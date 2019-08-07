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Экс-тренер ЦСКА сравнил Чалова и Дзюбу

Экс-тренер ЦСКА сравнил Чалова и Дзюбу
Футбол / РПЛ 0

Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о перспективах вызова нападающего армейцев Фёдора Чалова на ближайшие игры национальной команды, а также сравнил стиль игры Артёма Дзюбы и Чалова.

«Не вижу ничего страшного в том, что Черчесов принял такое решение относительно Чалова. Всё правильно, всему своё время. Не думаю, что такие слова главного тренера сборной собьют Фёдора с пути. У него есть своя мотивация. Если продолжит забивать и показывать свои лучшие качества, как в РПЛ, так и в молодёжной сборной, то уверен, что главный тренер изменит своё решение.

Дзюба более высокий, больше направлен на прямую атаку. Чалов больше игрок момента. У них разные функции, очевидно, именно поэтому Дзюба подходит под систему Черчесова, а Чалов пока нет», — цитирует Гришина «RT на русском».

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