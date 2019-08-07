Клопп: не понимаю, почему «Арсенал» и «Челси» не считают претендентами на титул

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ в новом сезоне.

«Я бы сказал, что есть соперничество по крайней мере шести команд. Также „Эвертон“, например, пытается быть очень амбициозным. Они многое сделали, и я думаю, что клуб может усилиться ещё парой игроков. У них была хорошая команда в прошлом сезоне.

Не понимаю, почему люди не считают «Арсенал» и «Челси» претендентами на титул. Уверен, что возвращение Лэмпарда придаст «Челси» новый импульс. Да, они не могут покупать новых игроков, но к ним вернулись из аренды молодые игроки. Тэмми Абрахам и другие теперь в «Челси», и у них фантастическая команда», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В новом сезоне «Ливерпуль» стартует в АПЛ домашним матчем с «Норвич Сити». Встреча состоится 9 августа.