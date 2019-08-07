«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной Ирландии
Ирландский нападающий Джонатан Афолаби получил предложения от ряда английских клубов, а также от московского «Локомотива», сообщает Pundit Arena. 19-летний футболист остался без клуба с начала лета после ухода из «Саутгемптона», однако его яркое выступление на чемпионате Европы U19 привлекло внимание многих европейских команд.
Ранее в СМИ уже сообщалось, что «Кристал Пэлас» был в лидерах в борьбе за Афолади, в форварде лично заинтересован главный тренер команды Рой Ходжсон. На чемпионате Европы U19 ирландец провёл восемь матчей, в которых забил четыре мяча.
Подопечные Юрия Сёмина после четырёх туров занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, набрав семь очков. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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