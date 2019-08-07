«Кристал Пэлас» сделает ЦСКА новое предложение по Чалову в размере € 25 млн

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Кристал Пэлас» снова попробует приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова. По данным Арустамяна, английский клуб сделает предложение в размере больше 20 млн фунтов.



Как стало известно «Чемпионату», «Кристэл Пэлас» действительно планирует сделать второе предложение по нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, но сумма предложения составит € 25 млн. Первое предложение «армейцами» было отклонено, когда лондонский клуб был готов заплатить за 21-летнего игрока € 15 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».



Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За его первую команду он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.