Ребров: наверное, новичкам тяжело вникнуть в философию «Спартака»

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказал мнение по поводу изменений в составе красно-белых.



«В течение сезона мы перестраиваемся. Многие ребята ушли, другие пришли, поэтому каждая игра для нас очень важная в плане становления команды — нам нужен результат. Тяжело, когда люди уходят. Можно говорить сколько угодно, что это всё просто и остаётся незамеченным. Но это как твоя вторая семья — ты их постоянно видишь, и тут они уходят. Иностранцы уже своими стали, бразильцы по-русски стали говорить. Но это футбол, мы не будем вечно играть все в одной команде. Нужно работать с теми ребятами, которые пришли, помогать им быстрее осваиваться и давать результат. Потому что это «Спартак», здесь никто ждать не будет, все будут требовать результат.

Тяжело ли новичкам вникнуть в философию «Спартака»? Наверное, тяжело. У нас везде: в коридорах, в столовой, в раздевалках — крутятся старые игры того «Спартака», который все привыкли видеть. Поэтому они понимают, что от них требуется. Плюс тренер просит в это играть. Понятно, что где-то не получается, нужно дать время и каждому футболисту отдельно, и всей команде в целом.

Ситуация в матче с «Динамо» с участием Понсе? Как вратарь, я боялся, что Шунин мог получить травму. После игры подошёл к нему, чтобы узнать, как его самочувствие. Самое главное, что у Антона нет никаких повреждений. А Понсе… Наверное, у него было большое желание. А эта красная карточка… Ну, мы всё понимаем. Спасибо команде, наверное, вдесятером мы играли даже лучше. Для него это тоже будет урок: новый чемпионат, эмоции всё же надо сдерживать и думать о команде в первую очередь.

Отличия в подготовке при Каррере и Кононове? Тяжело сказать, ведь даже если взять футболистов, то из того состава осталось четыре-пять человек. Если честно, кажется, что это так давно было — как будто другая команда, другая семья. Только под одним «ромбиком» играем. Я бы не стал сравнивать.

Шюррле — это человек, который постоянно улыбается. При первом знакомстве пытался даже что-то говорить по-русски. Видно, что он хочет поскорее влиться в команду. Нет ощущения, что вот он такой чемпион мира и приехал нас научить в футбол играть. По первому впечатлению видно, что и человек он хороший, и на поле начинает что-то показывать», — сказал Ребров в эфире «Матч ТВ».