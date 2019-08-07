Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
«Динамо» Москва. Я пережил замечательные моменты за три года, играя в одном из крупнейших российских клубов. Скоро я вернусь в клуб, на этот раз в качестве тренера», — написал Короман в своём «инстаграме».
Короман защищал цвета московского «Динамо» в начале нулевых годов. В составе бело-голубых он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 12 результативных передач. В Российской Премьер-Лиге он также выступал за «Крылья Советов» и «Терек».
После четырёх туров «Динамо», набрав пять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В 5-м туре динамовцы на своём поле сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 10 августа.
- 7 августа 2019
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