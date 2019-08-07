Коутиньо отказался переходить в «Тоттенхэм» на правах аренды

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался от перехода в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.

Согласно сведениям источника, «шпоры» были готовы взять 27-летнего хавбека в аренду. Однако бразилец отклонил данное предложение «Тоттенхэма».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо около € 120 млн. Однако из-за отсутствия предложений по игроку сине-гранатовые снизили цену на € 20 млн. Позже стало известно, что каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду за € 25-30 млн. При этом появлялась информация, что Филиппе не горит желанием уходить из команды.

В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.