«Краснодар» — «Порту»: онлайн-трансляция матча начнётся 7 августа в 20:00

Сегодня, 7 августа, на стадионе ФК «Краснодар» состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Краснодар» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится во вторник, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.



В минувшем сезоне «Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, что позволило «быкам» принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Порту» занял 2-е место в таблице чемпионата Португалии по итогам сезона-2018/19, уступив 2 очка «Бенфике».