КДК оштрафовал «Спартак» на 210 тыс. рублей по итогам игры с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, сообщил, что КДК оштрафовал «Спартак» на сумму в 210 тыс. рублей по итогам матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«На трибуне фанатов „Спартака“ были размещены оскорбительные и несогласованные баннеры, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также „Спартак“ получил штраф размером 80 тысяч рублей за использование пиротехники — шесть дымовых шашек и два файера, за скандирование оскорблений наложен штраф в 30 тысяч рублей.

На трибуне болельщиков «Динамо» был размещён один несогласованный баннер на 25-й минуте — штраф 25 тысяч рублей. Помимо этого болельщики использовали пиротехнику, а также бросали её на другие сектора. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Динамо» оштрафовано на 150 тысяч рублей, за скандирование оскорблений — на 20 тысяч рублей.

С этого сезона официальные лица получают карточки и они считаются вместе с карточками футболистов. В матче с «Локомотивом» пять игроков самарского клуба получили предупреждения, а также жёлтая карточка была показана главному тренеру Миодрагу Божовичу. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.