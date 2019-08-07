Прядкин: пока не почувствовал эффекта от игры Малкома, но всё покажет время

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением о покупке «Зенитом» у «Барселоны» бразильского вингера Малкома. Трансфер игрока обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов.
«Я пока не почувствовал эффекта от его игры, но всё покажет время. Известных имён у нас было много, но за последние 12 лет хорошую память оставили не все. В целом же Малком пришёл из великого клуба, видно, что игрок с задатками. Появление таких звёзд делает РПЛ более привлекательной на мировой арене», — приводит слова Прядкина «РБК-Спорт».
Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи.
- 7 августа 2019
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