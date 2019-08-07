Уэлбек стал игроком «Уотфорда»
«Уотфорд» на официальной странице клуба в «Твиттере» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбеком. Контракт 28-летнего форварда с английским клубом рассчитан на три года.
Видео доступно на странице «Уотфорда» в «Твиттере».
Уэлбек перешёл в «Уотфорд» на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Арсеналом». Ранее сообщалось, что в Уэлбеке заинтересованы такие клубы, как «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».
Уэлбек перешёл в «Арсенал» в 2014 году из «Манчестер Юнайтед» за € 20 млн. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.
«Эвертон» — фаворит в борьбе за форварда «Арсенала» Уэлбека
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