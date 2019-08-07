Бывший руководитель пресс-службы «Шахтёра» получил российский паспорт

Бывший руководитель пресс-службы донецкого «Шахтёра» Руслан Мармазов получил российский паспорт.
«Сообщая на своей страничке о получении российского паспорта, я, разумеется, в первую очередь думал о друзьях и близких мне людях, о соратниках. Многие искренне переживали приключения моей семьи, поддерживали, а сейчас обрушили целый шквал поздравлений и замечательных пожеланий. Спасибо огромное! Это трогательно. Это правильно.
Но! Не стану врать, о врагах я тоже размышлял. Не сомневался, что не хватит у них силы воли оставить без внимания подобную новость. И оказался прав. Короче говоря, реакцией этой публики я остался вполне удовлетворён», — написал Мармазов на странице в «Фейсбуке».
Мармазов занимал пост руководителя пресс-службы «Шахтёра» с октября 2005 года по февраль 2015 года. «Шахтёр» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Украины по итогам сезона-2018/19.
- 7 августа 2019
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